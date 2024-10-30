Глава челябинского Коркино подала в отставку после волнений в городе

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Глава города Коркино в Челябинской области, где в конце минувшей недели прошли волнения после убийства женщины-таксиста, подала в отставку.

"Как верно сказал губернатор, трагедия послужила спусковым крючком. И я убеждена, что глава отвечает не только за все хорошее, что происходит на территории округа, но и за все нерешенные проблемы. И как руководитель округа, принимаю на себя всю полноту ответственности и решаю сложить свои полномочия", - написала Наталья Лощинина в своем телеграм-канале в среду.

По ее словам, о данном решении проинформированы губернатор Челябинской области и депутаты округа.

Ранее сообщалось, что вечером 23 октября в Коркино была найдена убитой 40-летняя женщина-таксист. По подозрению в убийстве задержали 17-летнего местного жителя, которого она накануне подвозила. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Убийство вызвало возмущение местных жителей, они потребовали наказать виновных.

В СКР отмечали в связи с произошедшим, что "проблема противоправного поведения цыган, проживающих в городе, длительное время беспокоит местных жителей, но не решается".