Поиск

Глава челябинского Коркино подала в отставку после волнений в городе

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Глава города Коркино в Челябинской области, где в конце минувшей недели прошли волнения после убийства женщины-таксиста, подала в отставку.

В РоссииГлава ОВД отстранен от работы после беспорядков в челябинском КоркиноЧитать подробнее

"Как верно сказал губернатор, трагедия послужила спусковым крючком. И я убеждена, что глава отвечает не только за все хорошее, что происходит на территории округа, но и за все нерешенные проблемы. И как руководитель округа, принимаю на себя всю полноту ответственности и решаю сложить свои полномочия", - написала Наталья Лощинина в своем телеграм-канале в среду.

По ее словам, о данном решении проинформированы губернатор Челябинской области и депутаты округа.

Ранее сообщалось, что вечером 23 октября в Коркино была найдена убитой 40-летняя женщина-таксист. По подозрению в убийстве задержали 17-летнего местного жителя, которого она накануне подвозила. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Убийство вызвало возмущение местных жителей, они потребовали наказать виновных.

В СКР отмечали в связи с произошедшим, что "проблема противоправного поведения цыган, проживающих в городе, длительное время беспокоит местных жителей, но не решается".

Коркино Челябинская область Наталья Лощинина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Новосибирск вводит туристический налог с 2025 года

Что произошло за день: вторник, 29 октября

Путин подписал закон об упрощении регистрации хозпостроек

Путин подписал закон об упрощении регистрации хозпостроек

Белоусов заявил, что в ходе тренировки отработан ответный массированный ядерный удар

РФ внесла в стоп-лист еще 131 гражданина Австралии и девять новозеландцев

Головная компания "Газпрома" в III квартале вышла в прибыль по РСБУ

Президент подписал закон о повышении МРОТ в 2025 году на 3 тысячи рублей

Президент подписал закон о повышении МРОТ в 2025 году на 3 тысячи рублей

Путин заявил, что РФ нужно иметь готовые к боевому применению ядерные силы

Путин заявил, что РФ нужно иметь готовые к боевому применению ядерные силы

Склад с удобрениями загорелся в подмосковном Долгопрудном

Суд в Москве заочно арестовал актера Артура Смольянинова по обвинению в экстремизме

Суд в Москве заочно арестовал актера Артура Смольянинова по обвинению в экстремизме
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });