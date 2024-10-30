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Лавров прибыл в Минск на конференцию по евразийской безопасности

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Минск, где примет участие в конференции по евразийской безопасности, сообщило российское посольство в Белоруссии.

II Минская международная конференция по евразийской безопасности пройдет 31 октября - 1 ноября. Ожидается участие в ней представителей и экспертов из более чем 30 стран, включая государства СНГ, а также международных организаций.

В числе приглашенных, в частности, генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Участники конференции обсудят пути укрепления международной безопасности, вопросы формирования системы евразийской безопасности в условиях кризиса миропорядка и военно-политических противоречий между ключевыми игроками на международной арене.

Сергей Лавров Сергей Лебедев Белоруссия Минск
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