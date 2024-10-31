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Патриарх Кирилл осудил практику привлечения дешевой рабочей силы из-за рубежа

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Патриарх Кирилл назвал нравственно предосудительным использование дешевой рабочей силы мигрантов, сравнив ее с рабством и крепостным правом.

"Проблемы, связанные с миграцией в нашей стране, сегодня вызывают большую озабоченность, - сказал патриарх в четверг на заседании бюро президиума Всемирного русского народного собора. - Здесь, конечно, затрагиваются такие темы, как использование дешевой рабочей силы, прибыль, но ведь нечто подобное было и в прошлом. Например, рабство тоже обеспечивало бесплатную рабочую силу, но ведь отказались от такой формы ведения хозяйства! Крепостное крестьянство тоже обеспечивало дешевую рабочую силу, но все это провалилось, оказалось неэффективным и нравственно предосудительным".

То же касается использования дешевой рабочей силы в ущерб целостности народа России "ввиду несомненных рисков, которыми сопровождается привлечение большого числа мигрантов, которые не связаны с нами ни культурно, ни духовно, ни даже исторически", заявил патриарх Кирилл.

патриарх Кирилл РПЦ
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