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Пожилая женщина пострадала при взрыве газа в одной из многоэтажек Самары

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Взрыв газовоздушной смеси произошел утром в субботу в квартире жилого дома в Кировском районе Самары, проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По предварительным данным, 2 ноября в квартире жилого многоквартирного дома по улице Георгия Димитрова произошел взрыв газовоздушной смеси.

"Пострадала 75-летняя женщина, она госпитализирована в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

СУ СКР по Самарской области проводит доследственную проверку.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, в квартире произошел пожар на площади 4 кв. м, в результате происшествия повреждены конструкции в квартире и в подъезде - с 7 по 9 этажи.

Из дома в целях безопасности были эвакуированы 15 человек.

Самара СКР МЧС РФ
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