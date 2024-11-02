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Американец, передававший России сведения о ВСУ, намерен получить гражданство РФ

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Гражданин США Дэниэл Мартиндэйл, в течение двух лет передававший сведения об украинских военных и позднее эвакуированный в Россию, намерен получить гражданство РФ и не возвращаться на родину.

"В первую очередь, я хочу сказать, что нахожусь здесь по своей воле, я в здравом уме, и то, что я делаю, я делаю добровольно. Что касается паспорта (РФ), я бы хотел это сделать, когда война закончится, я бы хотел завести семью в России, заниматься фермерским делом, выпуском сельскохозяйственного оборудования", - сказал Мартиндэйл на пресс-конференции.

"С 2005 года я считаю правительство США своим врагом", - заявил американец.

"Я не хочу возвращаться", - добавил Мартиндэйл.

33-летний гражданин США продемонстрировал журналистам свой американский паспорт, свидетельство о рождении и диплом об окончании школы.

Он рассказал, что был миссионером в Польше, но хотел бы жить и работать в России. В феврале 2022 года, до начала боевых действий, Мартиндэйл попытался попасть в Донецк через территорию Украины. Он проехал Киев, Краматорск и остановился в небольшом селе, где и находился до своей эвакуации российскими военными.

Мартиндэйл сообщил, что ему удалось связаться с силовыми структурами РФ через Telegram, позднее ему был передан новый телефон посредством БПЛА.

Отвечая на вопрос, как ему удалось покинуть зону боевых действий, американец заявил, что "хотел бы оставить что-нибудь для своей книги".

"Мне нужно поблагодарить солдат 29 армии, которые пересекли линию боевого соприкосновения, чтобы меня эвакуировать", - сказал Мартиндэйл, отметив, что он и российские военные подвергались риску атак беспилотников и артиллерии во время этой операции.

В конце октября штаб обороны Донецкой народной республики сообщил, что гражданин США, который предоставлял разведданные российским военным, эвакуирован с подконтрольной Киеву территории в Донбассе. По данным штаба, гражданин США на протяжении двух лет СВО "находился на территории Украины и передавал России ценные разведсведения, позволявшие наносить высокоточные удары по противнику, минимизировав ущерб гражданской инфраструктуре и мирному населению".

В настоящий момент "решается вопрос о предоставлении политического убежища и вступления в гражданство России", - заявили в штабе, не назвав имя американца.

ВСУ США Дэниэл Мартиндэйл Украина
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