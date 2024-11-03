Три человека погибли в пожаре в частном доме в Ростовской области

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Тела трех человек обнаружены при тушении пожара в частном доме в Азовском районе Ростовкой области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Азовский р-н, село Александровка. В 01:33 мск на месте пожара в частном доме обнаружены тела 3-х человек. Мужчина и две детей 3 - 4 лет", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что площадь пожара составила 100 кв. м. В 01:30 мск было ликвидировано открытое горение.