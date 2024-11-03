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Штрафы за продажу детям опасных газосодержащих товаров могут составить до 600 тыс. руб.

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Госдума в ближайшее время начнет рассматривать проект закона об установлении ответственности за продажу несовершеннолетним потенциально опасных газосодержащих товаров, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"В ближайшее время приступим к рассмотрению очередного законопроекта, направленного на защиту детей. Речь идёт об установлении ответственности за продажу несовершеннолетним потенциально опасных газосодержащих товаров", - написал Володин в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что законопроектом предусмотрен штраф для физических лиц - до 60 тыс. руб.; для должностных лиц - до 300 тыс. руб.; для юридических лиц - до 600 тыс. руб.

Володин привел данные следственных органов, согласно которым "с 2016 года от токсикомании с использованием зажигалок, баллончиков для их заправки и других газосодержащих бытовых товаров погибли более 800 несовершеннолетних".

"Известны случаи, когда такая продукция используется детьми в "опасных играх", что также может привести к угрозе жизни и здоровью, непреднамеренным поджогам и другим печальным последствиям", - добавил председатель Госдумы.

Вячеслав Володин Госдума
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