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Десятки деревьев упали в Ростове-на-Дону из-за сильного ветра

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Спасатели и коммунальные службы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия падения деревьев в Ростове-на-Дону, вызванном штормовым ветром, сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

"За прошедшие сутки из-за штормового ветра в Ростове зафиксировано падение 64 деревьев и крупных веток. (...) Больше всего пострадали Первомайский район - 21 случай, Октябрьский - 13 происшествий и Железнодорожный - 8", - написал Логвиненко в телеграм-канале.

Ранее сильный ветер стал причиной аварийного отключения электроснабжения в Цимлянском, Азовском, Волгодонском, Аксайском, Сальском и Пролетарском районах, а также в Батайске и Шахтах Ростовской области.

Ростов-на-Дону Алексей Логвиненко
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