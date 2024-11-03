Десятки деревьев упали в Ростове-на-Дону из-за сильного ветра

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Спасатели и коммунальные службы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия падения деревьев в Ростове-на-Дону, вызванном штормовым ветром, сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

"За прошедшие сутки из-за штормового ветра в Ростове зафиксировано падение 64 деревьев и крупных веток. (...) Больше всего пострадали Первомайский район - 21 случай, Октябрьский - 13 происшествий и Железнодорожный - 8", - написал Логвиненко в телеграм-канале.



Ранее сильный ветер стал причиной аварийного отключения электроснабжения в Цимлянском, Азовском, Волгодонском, Аксайском, Сальском и Пролетарском районах, а также в Батайске и Шахтах Ростовской области.