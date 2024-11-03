Размер субсидий на строительство в ДФО судов-краболовов сократился до 1,9 млрд руб.

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ сократило до 1,9 млрд рублей размер субсидий на текущий год на строительство судов рыбопромыслового флота на верфях Дальневосточного федерального округа, соответствующее распоряжении подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Из документа, опубликованного на сайте правительства, следует, что выделенные из резервного фонда средства будут направлены на возмещение части затрат на строительство шести судов рыбопромыслового флота на дальневосточных верфях.

Субсидии предназначаются рыбопромысловым компаниям, получившим доли инвестиционных квот на добычу краба для промышленного и прибрежного рыболовства и взявшим на себя обязательство построить суда-краболовы.

Таким образом, внесены изменения в распоряжение, принятое в мае текущего года, в соответствии с которым размер субсидий составлял 3,2 млрд рублей. Эти средства планировалось использовать при строительстве семи судов.

Тогда Мишустин сообщал, что в течение трех лет со стапелей должны сойти 13 таких судов-краболовов. "Эти средства помогут ускорить спуск на воду для семи из них", - отмечал премьер-министр.