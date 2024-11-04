Энергоаварии произошли в Ростовской области из-за непогоды

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Специалисты ликвидируют последствия сильного ветра с дождем в Ростове-на-Дону, Новошахтинске, Шахтах и Таганроге Ростовской области, сообщают главы администраций городов.

"На данный момент в Ростове зафиксировано 40 происшествий: падение деревьев и крупных веток 35, слабоукрепленных конструкций 5. Ведутся работы по ликвидации последствий", - написал глава администрации города Алексей Логвиненко в своем телеграм-канале.

Кроме того, в Новошахтинске из-за непогоды произошли энергоаварии.

"На данный момент в городе многочисленные отключения электроэнергии из за порывов на линиях. Работает 3 бригады. Без острой необходимости не выходите из дома", - сообщил глава администрации Новошахтинска Сергей Бондаренко в своем телеграм-канале.

Исполняющий обязанности главы администрации города Шахты Владимир Петров в своем телеграм-канале также сообщил об аварийном отключении электроэнергии в муниципалитете из-за сильного ветра с дождем.

"В Ростовской области сохраняются неблагоприятные погодные условия - сильный ветер с дождем и понижение температуры. Энергетики сообщают об аварийном отключении электроснабжения в поселке Сидорово-Кадамовский", - написал Петров.

Главы администраций Таганрога, Каменска-Шахтинского, а также Чертковского района просят местных жителей по возможности не выходить из дома и воздержаться от поездок.

Как сообщалось, сильный ветер в субботу стал причиной аварийного отключения электроснабжения в Цимлянском, Азовском, Волгодонском, Аксайском, Сальском и Пролетарском районах, а также в Ростове-на-Дону, Батайске, Шахтах и Новочеркасске Ростовской области. В Волгодонском районе Ростовской области энергоавария привела к частичному отключению холодной воды в пяти населенных пунктах.