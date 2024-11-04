Поиск

Энергоаварии произошли в Ростовской области из-за непогоды

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Специалисты ликвидируют последствия сильного ветра с дождем в Ростове-на-Дону, Новошахтинске, Шахтах и Таганроге Ростовской области, сообщают главы администраций городов.

"На данный момент в Ростове зафиксировано 40 происшествий: падение деревьев и крупных веток 35, слабоукрепленных конструкций 5. Ведутся работы по ликвидации последствий", - написал глава администрации города Алексей Логвиненко в своем телеграм-канале.

Кроме того, в Новошахтинске из-за непогоды произошли энергоаварии.

"На данный момент в городе многочисленные отключения электроэнергии из за порывов на линиях. Работает 3 бригады. Без острой необходимости не выходите из дома", - сообщил глава администрации Новошахтинска Сергей Бондаренко в своем телеграм-канале.

Исполняющий обязанности главы администрации города Шахты Владимир Петров в своем телеграм-канале также сообщил об аварийном отключении электроэнергии в муниципалитете из-за сильного ветра с дождем.

"В Ростовской области сохраняются неблагоприятные погодные условия - сильный ветер с дождем и понижение температуры. Энергетики сообщают об аварийном отключении электроснабжения в поселке Сидорово-Кадамовский", - написал Петров.

Главы администраций Таганрога, Каменска-Шахтинского, а также Чертковского района просят местных жителей по возможности не выходить из дома и воздержаться от поездок.

Как сообщалось, сильный ветер в субботу стал причиной аварийного отключения электроснабжения в Цимлянском, Азовском, Волгодонском, Аксайском, Сальском и Пролетарском районах, а также в Ростове-на-Дону, Батайске, Шахтах и Новочеркасске Ростовской области. В Волгодонском районе Ростовской области энергоавария привела к частичному отключению холодной воды в пяти населенных пунктах.

Ростовская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава Тамбовской области сообщил об уходе с поста

Губернатор Ростовской области объявил об уходе в отставку

Около 19 тыс. жителей Новгородской области остались без света из-за снегопада

Четыре человека погибли при пожаре в дачном доме в Сургуте

Четыре человека погибли при пожаре в дачном доме в Сургуте

Что произошло за день: воскресенье, 3 ноября

Свыше 3,3 тыс. иностранцев-участников СВО получили гражданство РФ с начала года

"Делимобиль" примет участие в пилоте по развитию каршеринга электромобилей в Калининграде

"Делимобиль" примет участие в пилоте по развитию каршеринга электромобилей в Калининграде

Мужчина погиб в результате атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области

Военная операция на Украине

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Вишневое в ДНР

Власти РФ не считают нужным вводить предельные розничные цены на продукты

Власти РФ не считают нужным вводить предельные розничные цены на продукты
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });