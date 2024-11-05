Более 50 российских и зарубежных малых спутников выведены на орбиты

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Разгонный блок "Фрегат" завершил выведение на целевые орбиты 53 российских и зарубежных малых спутников, стартовавших во вторник с космодрома Восточный в качестве попутной нагрузки, сообщили в "Роскосмосе".

"Попутная полезная нагрузка, состоящая из 49 российских, российско-китайского, российско-зимбабвийского и двух иранских малых космических аппаратов, доставлена на целевые орбиты и отделилась от разгонного блока "Фрегат", который был запущен сегодня ракетой "Союз-2.1б" с Восточного", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале госкорпорации.

Ракета "Союз-2.1б" со спутниками стартовала во вторник в 02:18 по Москве. Через 9 минут 24 секунды она вывела разгонный блок "Фрегат" с аппаратами на низкую околоземную орбиту. Выведение спутников "Ионосфера" №1 и №2 на орбиту высотой 820 метров заняло примерно час, после чего "Фрегат" приступил к доставке на целевые орбиты малых аппаратов.

Спутники "Ионосфера-М" №1 и №2 войдут в состав космической системы мониторинга гелиогеофизической обстановки "Ионозонд". Она разрабатывается в интересах Российской академии наук и Росгидромета и предназначена для изучения "космической погоды".

"Ионозонд" будет включать в себя четыре спутника "Ионосфера-М". Следующие два аппарата планируется запустить в 2025 году, сообщали в "Роскосмосе".

Как уточняли в госкорпорации, комплекс целевой аппаратуры создан Институтом космических исследований совместно с учеными-разработчиками институтов РАН (ИПГ, НИИЯФ МГУ, ИЗМИРАН, НИРФИ) и предприятий промышленности (АО "Корпорация "ВНИИЭМ" и ООО "НПП "Астрон-Электроника").

Сообщалось, что 28 малых спутников из попутной нагрузки произведены российской частной компанией Sputnix. Среди них 24 аппарата группировки автоматической идентификационной системы SITRO-AIS для трекинга морских судов и четыре экспериментальных спутника, разработанных по программе Space-Pi.