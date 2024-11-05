Борт МЧС РФ вывез из Ливана еще около 100 россиян

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Самолет МЧС РФ доставит из Ливана около 100 россиян, сообщила пресс-служба министерства во вторник.

"Спецборт МЧС РФ с российскими гражданами и членами их семей, пожелавшими покинуть зону конфликта, вылетел из Бейрута в Москву. На территорию Российской Федерации прибудут около 100 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эвакуация проведена в соответствии с указанием президента России Владимира Путина и по поручению главы МЧС РФ Александра Куренкова.

3 октября министерство объявило о начале эвакуации россиян из Ливана. Тогда из Бейрута в Москву прибыли 60 человек.