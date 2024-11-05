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В Махачкале частично восстановили энергоснабжение, нарушенное из-за ветра

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Специалисты филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" восстановили электроснабжение большей части пострадавших от непогоды жителей Махачкалы, сообщила пресс-служба энергокомпании.

Днем 5 ноября стало известно, что в Дагестане нарушено электроснабжение около 90 тысяч потребителей Махачкалы, Каспийска и нескольких районов республики. Основной причиной "Дагэнерго" назвала падение деревьев на линии электропередачи.

"Сильный ветер с корнем вырывал деревья на центральных улицах столицы республики, которые падали на линии электропередачи, обрывая провода. В частности, на улице Рустамова в Советском районе Махачкалы дерево упало на ЛЭП, на других участках также не обошлось без повреждений электрических сетей", - говорится в сообщении.

Работы продолжаются на линиях электропередачи, обеспечивающих электроэнергией Шамильский, Тляратинский, Цунтинский районы Дагестана, а также Каспийск и Махачкалу.

Ранее жителей Дагестана МЧС предупредило об усилении ветра до 33 м/с в ближайшие сутки.

"Сегодня в период с 11:00 до 13:00 по Москве и до конца суток 5 ноября 2024 года по районам Дагестана и районам Каспийского моря ожидается очень сильный ветер северо-западного направления до 30-33 м/с", - сообщало ведомство.

ПАО "Россети Северный Кавказ" обеспечивает передачу электроэнергии по сетям напряжением от 0,4 кВ до 110 кВ, а также осуществляет технологическое присоединение потребителей к сетевой инфраструктуре на территории Северо-Кавказского федерального округа.

Дагестан Каспийск МЧС Махачкала Дагэнерго
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