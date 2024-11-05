Госдума потратит 15,5 млн рублей на систему анализа обращений граждан к депутатам

Результаты должны помочь прогнозировать развитие социально-экономических процессов

Фото: Александр Казаков/ТАСС

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Госдума планирует выделить 15,5 млн рублей на создание системы, которая будет структурировать и анализировать поступающие в парламент обращения граждан и мониторить законотворческую деятельность, что должно помочь прогнозировать развитие социально-экономических процессов в России.

Извещение о проведении электронного аукциона размещено на портале госзакупок.

Исполнитель заказа должен будет создать систему аналитической обработки данных на основе анализа содержания поступающих в Госдуму обращений граждан и мониторинга законотворческой деятельности. Результаты анализа данных должны быть обработаны, деперсонализированы и в структурированном виде (графики, диаграммы и информационные панели) представлены руководству парламента.

Полученные систематизированные данные планируется учитывать при оценке развития социально-экономических и общественно-политических процессов в стране.

Методология обработки исходных данных не должна быть согласована с заказчиком в ходе выполнения работ.