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Путин призвал закрепить уровни владения мигрантами русским языком с учетом нужд при трудоустройстве

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил закрепить уровни владения русским языком для мигрантов с учетом потребностей при трудоустройстве, повседневном общении, а также социальных и культурных норм поведения.

"Общие правила в части знания русского языка нужны и для тех, кто приезжают в Россию трудиться. Надо определить и закрепить уровни владения языком с учетом реальных потребностей при трудоустройстве, общении в повседневной жизни, с учетом профессиональных требований, наших социальных и культурных норм поведения", - сказал он, выступая на президентском совете по поддержке русского языка и других языков народов России.

Кроме того, глава государства предложил выработать единый федеральный алгоритм работы с детьми приезжих, не владеющими или слабо владеющими русским языком.

Он также заметил, что для поступления в учебные заведения России иностранные абитуриенты проходят тестирование по русскому языку.

"Чтобы они, как и российские граждане, могли подавать заявления сразу в несколько вузов, эти тесты должны иметь единый стандарт, общий для всех вузов страны", - сказал в связи с этим Путин.

Владимир Путин
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