Аэропорт Махачкалы приостановил работу после атаки БПЛА на Каспийск

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Аэропорт Махачкалы приостановил работу на неопределенный срок после атаки БПЛА на Каспийск, сообщила "Интерфаксу" помощник гендиректора по связям с общественностью аэропорта Сапура Магомедова.

"Аэропорт закрыт на неопределенный срок", - сказала Магомедова.

Согласно информации онлайн-табло аэропорта, задержаны три рейса: Махачкала-Пермь (авиакомпании "Азимут") и Махачкала-Москва (авиакомпаний "ЮТэйр" и "Победа").

Как сообщил в своем телеграмм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко, временные ограничения введены в аэропорту с 8:35 по московскому времени.

"Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщил об уничтожении БПЛА над Каспийском. "Сегодня утром силы противовоздушной обороны уничтожили над Каспийском беспилотный летательный аппарат. Работает оперативный штаб, нахожусь на постоянной связи с ответственными органами", - написал Меликов в своем телеграмм-канале.

Аэропорт Махачкалы является базовым для авиакомпании Red Wings.