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Режим безопасности усилен на гражданских и военных объектах в Дагестане

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Меры безопасности ужесточили на гражданских и военных объектах в Дагестане после уничтожения БПЛА над Каспийском, сообщается в телеграм-канале администрации главы республики в среду.

"Ситуация в регионе, по словам (главы Дагестана - ИФ) Сергея Меликова, стабильная и контролируемая. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего, жителям республики ничего не угрожает. Усилен режим безопасности на гражданских и военных объектах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с последними событиями Меликов провел совещание по актуальным вопросам обеспечения безопасности в регионе.

"В настоящий момент атака отражена, работает оперативный штаб. Информация по намерениям, маршрутам, задачам противника в ходе этой атаки уточняется компетентными органами. (...) По мере необходимости дополнительные меры будут приняты. Нужно соблюдать общеизвестные требования: не допускать скопления людей без каких-либо оснований, соблюдать меры личной безопасности", - приводятся в сообщении слова Меликова.

Он напомнил об ответственности за публикацию информации о результатах атаки беспилотных летательных аппаратов.

Ранее глава Дагестана сообщил об уничтожении БПЛА над Каспийском, в связи с этим аэропорт Махачкалы приостановил работу на неопределенный срок. Согласно информации на онлайн-табло аэропорта, в настоящее время задержаны три рейса на вылет: Махачкала-Пермь (авиакомпании "Азимут") и Махачкала-Москва (авиакомпаний "ЮТэйр" и "Победа").

Дагестан Каспийск Махачкала
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