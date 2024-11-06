"Газпром" отменил внутригрупповые корпоративные подарки

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - "Газпром" в своем кодексе корпоративной этики ужесточил позицию относительно подарков сотрудникам компании - теперь под запрет попали внутригрупповые корпоративные подарки. Дополнения к кодексу были приняты решением совета директоров ПАО "Газпром" 29 октября, а в среду новая версия документа опубликована на сайте концерна.

Теперь кодекс определяет, что "общество ограничивает возможность" не только приема, но и вручения подарков.

"Руководителям, работникам и представителям общества и подконтрольных обществу юридических лиц не разрешается дарить и получать внутригрупповые корпоративные подарки (подарки от руководителей, работников и представителей общества и подконтрольных обществу юридических лиц)", - гласит новая норма кодекса.

Ограничения на прием подарков теперь распространяются и на "корпоративную сувенирную продукцию": ручки, блокноты, ежедневники и прочее. Ранее она была исключена из перечня ограничений на прием подарков.

Исключение "на основании отдельных решений" оставляется для подарков, "связанных с юбилейными датами, а также программами лояльности, образовательными, культурными программами, специальными условиями участия в мероприятиях, реализуемых через цифровые сервисы и ресурсы общества и подконтрольных обществу юридических лиц".

Впервые "Газпром" принял этот кодекс в 2012 году. В своей последней версии документ отформатирован на 17 страницах. Кодекс закрепляет корпоративные ценности ПАО, а также определяет основанные на них и принятые в компании наиболее важные правила делового поведения. При его разработке учтены общепринятые нормы корпоративной и деловой этики, а также опыт лучших российских и зарубежных практик корпоративного управления, сказано в преамбуле документа.