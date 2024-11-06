Совет директоров Ozon пополнился четырьмя независимыми участниками

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Совет директоров Ozon сформирован в полном составе, 6 ноября в него вошли новые четыре независимые участника.

В пресс-релизе Ozon говорится, что членами совета директоров стали бывший управляющий партнер ПАО АФК "Система" Всеволод Розанов, директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов, основатель и гендиректор Jacobson Partners Дмитрий Акопов, а также бизнесмен Иван Коломиец.

Независимые директора были назначены в соответствии с уставом компании и будут представлены для переизбрания на следующем общем собрании акционеров.

В августе Ozon сообщал, что его совет директоров покинули все независимые участники: Нилеш Лахани, Чарльз Райан, Лидия Джетт, Питер Сирота.

Тогда же в рамках плановой ротации совет покинули представители "Восток Инвестиции" Елена Ивашенцева и Дмитрий Каменский - вместо них в совет директоров Ozon вошли замгендиректора по экономике и финансам ПАО "Т Плюс" Кирилл Лыков и бывший топ-менеджер ПАО "Ростелеком" Александр Роговой.

Состав совета директоров Ozon утвержден в количестве 9 человек.

По состоянию на конец января 2024 года, помимо Ивашенцевой, Каменского и 4 независимых директоров, в совет директоров Ozon входили CEO ПАО АФК "Система" Тагир Ситдеков, управляющий партнер АФК Алексей Катков, CFO Ozon Игорь Герасимов.

Совладельцами Ozon являются АФК "Система" с долей 31,76%, "Восток Инвестиции", у которой 28%. Остальные акции находятся в свободном обращении.