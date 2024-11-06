"ВЭБ.РФ" просит суд прекратить отсрочку АО "Ангстрем" в выплате ему 1,3 млрд евро

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Госкорпорация "ВЭБ.РФ" подала в Арбитражный суд Москвы заявление о прекращении отсрочки исполнения решения о выплате АО "Ангстрем" в ее пользу 1,3 млрд евро.

Как сказано в определении на сайте суда, заявление планируется рассмотреть 25 ноября.

Арбитражный суд Московского округа 16 октября оставил в силе решение судов нижестоящих инстанций о предоставлении АО "Ангстрем" отсрочки на три года в выплате в пользу "ВЭБ.РФ" 1,3 млрд евро.

Во взыскиваемую сумму вошли 815 млн евро долга по кредиту, 467,5 млн евро процентов и 25,7 млн евро неустойки.

Требования основаны на взыскании задолженности по договору поручительства от 16 января 2012 года, заключенного для надлежащего исполнения обязательств АО "Ангстрем-Т" по кредитному договору от 9 апреля 2008 года.

На одном из прошлых заседаний суд по ходатайству АО "Ангстрем" привлек к участию в деле в качестве третьего лица Минпромторг. Ходатайство было мотивировано тем, что компания включена в список стратегических предприятий. При этом суд "не нашел оснований" в удовлетворении ходатайства ответчика о привлечении к участию в деле Минобороны. Это ходатайство было мотивировано тем, что предприятие выпускает уникальную продукцию для нужд обороны страны.

Представители ВЭБа и конкурсного управляющего АО "Ангстрем-Т" (третье лицо по делу) возражали против удовлетворения обоих ходатайств.

На заседании в 2020 году представитель госкорпорации сообщил, что банк и "Ангстрем-Т" в 2008 году заключили кредитный договор на сумму 815 млн евро. Поручителем стало АО "Ангстрем". Кредит выдавался траншами.

В связи с тем, что основной заемщик не выполнил обязательства, ВЭБ 9 января 2019 года обратился в суд с заявлением о его банкротстве. Арбитражный суд Москвы в марте 2019 года ввел в отношении "Ангстрем-Т" процедуру наблюдения, а 28 октября 2019 года компания была признана судом банкротом. Требования банка включены в ее реестр кредиторов.

Представитель АО "Ангстрем" заявил тогда, что не все документы, подтверждающие выдачу кредита, приложены к иску. "Надо доказать наличие еще примерно 80 млрд рублей долга", - сказал он. Кроме того, по его словам, надо проверить расчет процентов.

Представитель конкурсного управляющего "Ангстрем-Т" поддержал позицию ВЭБа. Он высказал мнение, что обе компании должны отвечать по долгу солидарно.

Как сообщалось ранее, Арбитражный суд Москвы 19 марта 2019 года включил в реестр кредиторов "Ангстрем-Т" долг перед ВЭБом в размере 14,3 млрд рублей.

В июне 2019 года суд включил в реестр "Ангстрем-Т" долг перед другими кредиторами на сумму 377,7 млн рублей, а также еще одно требование ВЭБа - на 83,2 млрд рублей.

29 декабря 2018 года ВЭБ сообщил, что стал владельцем 100% голосующих акций "Ангстрем-Т". Был ли этот пакет получен в результате реализации залога, стороны не уточняли.

АО "Ангстрем" занимается производством микроэлектроники.