Матвиенко призвала воздержаться от завышенных ожиданий от итогов выборов в США

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Россия готова к сотрудничеству и диалогу с новым руководством США, в том числе по вопросам всеобщей безопасности, но не ожидает резкого изменения политики Вашингтона, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Я думаю, не должно быть завышенных ожиданий. Мне кажется, что политика США резко не поменяется. По крайней мере, сегодня не так много оснований об этом думать", - сказала Матвиенко журналистам в среду, комментируя предварительные итоги выборов в США.

"Мы настроены на сотрудничество, мы не настроены ни на какое противостояние", - отметила она.

Она выразила надежду на то, что "все ярые русофобы, которые упражнялись в отношении России, уйдут" из команды Белого дома.

"Хотелось бы верить, что новая команда переосмыслит как внешнюю, так и внутреннюю политику, а им есть что переосмысливать", - отметила Матвиенко

"Мы открыты к диалогу, мы открыты к обсуждению вопросов всеобщей мировой безопасности, а не безопасности отдельных стран", - заявила она.

По ее словам, в Москве пока подождут и понаблюдают за тем, какими будут шаги и политика команды Дональда Трампа, который, согласно предварительным данным, победил в президентской гонке.

Оценивая итоги и президентских, и парламентских выборов в США, Матвиенко отметила, что обнародованные цифры "уже очевидны и убедительны".

"И тенденция убедительна как по выборам президента, так и по выборам в Конгресс. На мой взгляд, это такая четкая демонстрация отношения американцев к политике демократов за все последние годы - как к внешней, так и внутренней политике. Это протест против всего того, что происходило, в том числе, я думаю, и в отношении России", - считает Матвиенко.

По ее словам, Россия "активно развивает отношения с мировым большинством", в том числе в рамках БРИКС, и поэтому итоги выборов в США "какого-то кардинального, принципиального" значения для Москвы не имеют.