Совбез РФ планирует в 2025 году обновить Доктрину информационной безопасности

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Совет безопасности планирует завершить в 2025 году актуализацию Доктрины информационной безопасности РФ, усилить регулирование в области информбезопасности (ИБ), заявил референт Совбеза РФ Алексей Петров в ходе SOC-Форума в Москве.

"Доктрина информационной безопасности РФ была утверждена в 2016 году, - отметил Петров. - Настало время, с учетом новых вызовов и угроз, ее обновить – такая работа ведется и планируем в следующем году ее завершить".

Помимо этого, по словам Петрова, предполагается реализовать комплекс мер, направленных на усиление регулирования в сфере информационной безопасности по ряду направлений.

"Прежде всего, необходимо ввести единый правовой режим для защиты не только для государственных информсистем, систем, обрабатывающих персональные данные, объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), а для всех систем, от безопасности и устойчивости функционирования которых зависят граждане, общество и государство", - сказал Петров.

Также он указал на необходимость совершенствования механизмов контроля выполнения требований по информационной безопасности, создания действенных механизмов оперативного контроля защищенности и принятия мер по устранению выявленных недостатков.

"Надо повысить эффективность предупреждения угроз, включая раннее предупреждение этих угроз и организацию скоординированного противодействия им", - добавил Петров.

Как сообщалось, Доктрина информационной безопасности была принята в конце 2016 года. В документе подчеркивается необходимость обеспечения "устойчивого и бесперебойного функционирования информационной инфраструктуры, в первую очередь критической информационной инфраструктуры РФ, и единой сети электросвязи РФ в мирное время, в период непосредственной угрозы агрессии и в военное время".

Также в доктрине оговаривалась необходимость ликвидации зависимости страны от зарубежных информационных технологий и средств обеспечения информационной безопасности за счет создания и внедрения отечественных разработок.

Еще одно направление обеспечения информбезопасности в экономической сфере, выделенное в доктрине, - повышение конкурентоспособности российских компаний отрасли IT и электронной промышленности, "в том числе за счет создания благоприятных условий для осуществления деятельности на территории РФ". Также документ предписывает развивать отечественную конкурентоспособную электронную компонентную базу и технологии производства электронных компонентов с целью обеспечить потребности внутреннего рынка в такой продукции и ее выход на мировой рынок.