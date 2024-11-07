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Встреча секретарей Совбезов стран СНГ под председательством Шойгу пройдет в Москве

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Ежегодная, 12-я по счету встреча секретарей Советов безопасности государств - участников СНГ под председательством секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу пройдет в Москве в четверг, сообщает пресс-служба аппарата СБ РФ.

"Шойгу выступит с докладом о ситуации в сфере международной, региональной и национальной безопасности, проинформирует о проделанной работе в сфере противодействия вызовам и угрозам на пространстве СНГ", - говорится в сообщении.

Во встрече примут участие секретари Советов безопасности стран СНГ, генеральные секретари СНГ - Сергей Лебедев и ОДКБ - Имангали Тасмагамбетов, посол Армении в РФ Гурген Арсенян и представитель Партии социалистов Молдавии Марчел Ченуша, сказали в пресс-службе.

Там сообщили, что на встрече отдельно будут рассмотрены проблемы информационной безопасности и взаимодействие с Афганистаном. В повестку также включены вопросы о совместных мерах государств - участников СНГ по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне.

По словам Шойгу, участники обсудят широкий круг вопросов, связанных с угрозами сотрудничеству стран Содружества.

"Повестка традиционно насыщенная, обсуждать будем многие вопросы. Это вопросы, связанные, естественно, как и положено, с безопасностью, вопросы гибридного противодействия развитию нашего дальнейшего сотрудничества в рамках СНГ. Там большой спектр, начиная от сохранения нравственных ценностей, которые присущи странам СНГ, нашей общей истории в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которую мы будем праздновать в следующем году", - сказал Шойгу.

ОДКБ СБ РФ Сергей Шойгу Сергей Лебедев Имангали Тасмагамбетов
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