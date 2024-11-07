Минпромторг запустит программы стимулирования спроса на роботизацию

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Минпромторг планирует в 2025 году запустить ряд программ для промышленников по стимулированию спроса на роботизацию, сообщил на II Русском экономическом форуме замдиректора департамента станкостроения и тяжелого машиностроения министерства Александр Львов.

"Важная вещь - это стимулирование спроса. Нам нужно внедрять активно робототехнику и со следующего года запускается большой ряд программ, направленных на стимулирование спроса", - сказал он.

По его словам, эти программы направлены на уменьшение стоимости роботехнического решения и обеспечение покупателей и производителей "дешевыми деньгами".

"Поэтому мы запускаем программу, первое, льготного лизинга, льготного кредита для покупателей роботехнических решений. Мы понимаем, что эффективная ставка должна быть по кредиту или по лизингу не более 5%. Следующее, продолжает действовать программа субсидирования скидки, у нас есть постановление 1206, уже зарекомендовавшее себя, и со следующего года мы продолжаем эту работу по техническим решениям, и скидка будет представляться в размере 50% от стоимости робота", - отметил представитель Минпромторга.

Министерство будет представлять субсидию производителям, а производители - скидки покупателям.

Также, по его информации, будет запущена программа льготных кредитов на пополнение оборонных средств.

"Это важный момент, потому что при текущей ставке и при задачах, которые у нас стоят по роботизации, компании-производители роботов нуждаются в оборотных средствах. Чтобы стоимость не ложилась на конечного клиента при текущей ставке, мы планируем предоставить субсидии производителям в части пополнения оборотных средств", - сказал Львов.

Он подчеркнул, что важным моментом остается популяризация робототехники, в связи с чем ставится задача в каждом федеральном округе до 2030 года открыть по три центра развития робототехники разной специализации.

Львов также сообщил, что планируется запустить программу проведения аудитов на промышленных предприятиях, "когда на предприятие сможет приехать команда, проаудировать производство, посмотреть потоки и подсказать, где правильнее будет поставить робота вместо людей, как оптимизировать процесс".

Кроме того, Львов напомнил, что ставится задача обеспечить вхождение России к 2030 году в топ-25 стран по уровню роботизации. "Это говорит о том, что к 2030 году парк робототехнических решений в промышленности должен быть порядка 100 тысяч роботов при текущем парке 12,8 тысячи роботов. Соответственно, внедрить нам нужно будет к 2030 году более 85 тысяч роботов", - объяснил он.