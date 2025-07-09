Минпромторг предложил вводить господдержку только для российских проектов роботизации

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Минпромторг рассчитывает, что меры господдержки в сфере роботизации будут распространяться только на отечественные решения, и планирует, что это будет реализовано через год-два, сообщил директор департамента станкостроения и тяжелого машиностроения ведомства Валерий Пивень на сессии "Иннопрома-2025".

"Здесь нужно нам, конечно, уже совместно с отраслевым сообществом дорабатывать, как мне кажется, в том числе наши меры поддержки, чтобы они были больше нацелены на внедрение именно российских роботов. (...) Я думаю, через год - через два мы должны сделать так, чтобы поддержка (роботизации - ИФ) шла исключительно только на российских роботов, и внедрялись с мерами господдержки только российские роботы", - заявил Пивень.

Он добавил, что сейчас для отрасли действуют льготное кредитование, поддержка НИОКР, различные компенсации и прочее, ведется популяризация роботизации.

Минпромторг рассчитывает, что в России в перспективе на 10 тысяч работников будет приходится 145 роботов, отметил он.