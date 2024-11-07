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Делегацию РФ на климатической конференции в Баку возглавит Мишустин

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что российскую делегацию на климатической конференции COP 29 в Баку возглавит премьер Михаил Мишустин.

На пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай" Путин объяснил это тем, что недавно был с визитом в Азербайджане. "Алиев меня звал (на конференцию - ИФ), но я был там не так давно, и мы с президентом Алиевым договорились, что Россия будет представлена на высоком уровне, и что участие в этом мероприятии примет председатель правительства РФ Михаил Мишустин", - сказал глава государства.

Конференция ООН по изменению климата (COP29) пройдет в Азербайджане 11-22 ноября.

Азербайджан Баку Владимир Путин Михаил Мишустин Ильхам Алиев
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