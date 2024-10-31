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Экспортеры перевыполняют требование по репатриации выручки и после снижения норм

По оценке ЦБ, это слабо влияет на курс

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Крупные экспортеры продолжают исполнять требования по обязательной репатриации и продаже части валютной выручки, даже выше установленных нормативов, сообщила в Госдуме председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Могу сказать, что несмотря на снижение норм продажи абсолютной выручки, у нас большая часть компаний репатриируют и продают даже больше, чем норматив, потому что им нужно здесь рублевые затраты осуществлять и так далее", - сказала она.

По ее словам, анализ ЦБ показывает слабое влияние этой меры на курс.

Указ о введении обязательной репатриации и продаже части валютной выручки экспортерами вышел в октябре 2023 года сроком на полгода. Позже его действие было продлено до 30 апреля 2025 года. Изначально экспортеры были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам, и продавать на внутреннем рынке 90% этой суммы. В конце июня правительство объявило о снижении порога с 80% до 60%, а уже в июле - до 40%, то есть экспортерам в обязательном порядке нужно продавать на рынке 36% валютной выручки. При этом изначально действовала оговорка, согласно которой не менее 50% от средств, полученных - независимо от того, в какой валюте - в соответствии с каждым экспортным контрактом, должны быть реализованы в срок не более 30 дней с момента их получения.

В октябре 2024 года эта планка была снижена до 25%.

Требования распространяются на 43 группы компаний, работающих в отраслях топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.

Замминистра финансов Алексей Моисеев в июне сообщал, что требования указа исполняются компаниями почти на 100%, некоторые экспортеры даже перевыполняют его. Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин также отмечал, что "основная масса наших экспортеров - это законопослушные участники внешнеэкономической деятельности, практически все они возвращают валюту и продают".

Росфинмониторинг Эльвира Набиуллина Алексей Моисеев Юрий Чиханчин Банк России Минфин
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