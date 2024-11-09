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Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Удмуртии

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем в городе Сарапуле в Удмуртии в субботу утром, есть погибшие и пострадавшие, сообщает главк МЧС РФ по республике.

"В Сарапуле столкнулись микроавтобус и легковушка. В аварии погибли 4 человека, пострадали 2 ребенка. Их осматривают врачи", - говорится в сообщении.

Региональное управление Госавтоинспекции сообщает, в свою очередь, что водитель седана Volkswagen Polo не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус Solleris Atlant.

"В результате столкновения водитель легкового автомобиля - мужчина и его пассажиры - мужчина и две женщины, получили смертельные травмы", - сообщили в ведомстве.

В микроавтобусе, по предварительной информации, находились 11 детей и мужчина. Все они госпитализированы, водитель микроавтобуса не пострадал.

Пресс-служба регионального управления СКР сообщает о возбуждении уголовного дела по ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

В сообщении подчеркивается, что угрозы жизни и здоровью находившимся в микроавтобусе детям нет.

О начале своей проверки сообщила и прокуратура республики.

Удмуртия Сарапул микроавтобус ДТП
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