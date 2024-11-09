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Россия предлагает Африке сырьевые альянсы в недропользовании

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Россия предлагает африканским государствам сырьевое сотрудничество в области недропользования, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов, выступая на пленарной сессии "Геологоразведка - инвестиции в устойчивое будущее" в рамках Форума партнерства Россия - Африка, который проходит в Сочи.

Козлов отметил, что Россия обладает запасами практически всех известных видов полезных ископаемых. "Мы добываем 118 видов из 228. По многим из них Россия - мировой лидер. Газ, алмазы, никель, кобальт, золото, серебро, платина, железо - по их запасам мы первые на Земле. В тройке лидеров по объёмам угля, нефти, меди, олова, редкоземельных металлов и лития. На сегодняшний день Россия обладает одними из лучших в мире компетенций и возможностей в области планирования и проведения геологоразведки, освоения месторождений, в том числе поиска и подготовки сырьевой базы подземных вод", - сказал министр.

Он подчеркнул, что у России и Африки много общего, крепкий фундамент сотрудничества был заложен ещё во времена СССР. "В целом, направления межгосударственного природоресурсного диалога у нас одинаковы со всеми африканскими странами. Что касается недропользования. Африка обладает огромными перспективами. У континента - один из самых высоких потенциалов в мире по ресурсам и запасам критического минерального сырья. И в раскрытии потенциала помогали (и помогают до сих пор) российские специалисты. У наших компаний есть несколько проектов на континенте", - сказал Козлов.

В качестве примера он привел компанию "Росгеология". "Прогноз и поиск месторождений специалисты этой компании ведут в Бенине, Судане, Джибути, Анголе, Центральной Африканской Республике. В проработке еще 6 проектных предложений в Зимбабве, Алжире, Чаде, Мозамбике, Сьерра-Леоне, Мали. Сил и компетенций хватает, поэтому мы готовы и дальше расширять географию по континенту. Другие российские геологические институты тоже заинтересованы в работе в африканских странах. И помимо поиска полезных ископаемых, могут помогать с исследованием составов и свойств минералов и руд", - сказал глава Минприроды.

"Один из вариантов, которые Россия сейчас предлагает - это сырьевые альянсы, с помощью которых у нас появится реальная возможность мягко регулировать мировые рынки. Так, Россия контролирует 55% мировых запасов алмазов, 46% палладия, 23% золота. Вместе с Южно-Африканской Республикой мы контролируем 83% мировой добычи платины, 77% палладия, с демократической Республикой Конго - 76% кобальта, с Марокко - 71% фосфора, с Ботсваной, Анголой и ЮАР - 59% алмазов и 25% циркония с Мозамбиком", - перечислил Козлов.

"Базой для оформления и дальнейшей реализации сырьевых альянсов может служить проект "Геологической платформы", о которой мы уже договорились с партнёрами по БРИКС", - добавил он.

Александр Козлов Минприроды РФ
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