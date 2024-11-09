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Два человека ранены при атаках беспилотников в Белгородской области

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Два человека в Белгородской области получили ранения во время атаки беспилотников ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В селе Устинка Белгородского района дрон-камикадзе нанёс удар по припаркованному легковому автомобилю. В результате атаки ранена женщина. В селе Цаповка Борисовского района в результате атаки FPV-дрона был ранен боец самообороны", - написал он.

В селе Репяховка Краснояружского района в результате сброса взрывного устройства с FPV-дрона повреждены коммерческий объект и легковой автомобиль, добавил Гладков.

Хроника 24 февраля 2022 года – 09 ноября 2024 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Белгородская область
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