Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку встретился с зампредом Африканского союза

На встрече подтвержден настрой на укрепление российско-африканского партнерства

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов встретился в Сочи "на полях" первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка с заместителем председателя Комиссии Африканского союза (КАС) Моник Нсанзабаганвой.

"Состоялся обстоятельный разговор по широкому кругу вопросов общей повестки дня России и Африканского союза. При этом был подтвержден обоюдный настрой на укрепление комплексного российско-африканского партнерства в целях обеспечения мира, безопасности, стабильности и формирования условий для устойчивого развития", - говорится в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении.

На встрече была констатирована нацеленность на наращивание взаимодействия в политической сфере, включая вопросы урегулирования конфликтов, борьбы с террористической угрозой, другими острыми вызовами, стоящими перед континентом.

Была также высказана взаимная заинтересованность в расширении экономических связей, в том числе по линии Афросоюз-ЕАЭС, реализации крупных энергетических, горнодобывающих, инфраструктурных и иных инвестиционных проектов.

"С российской стороны было заявлено, что в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН Россия будет и впредь уделять самое серьезное внимание и оказывать необходимую поддержку африканским инициативам, направленным на разрешение конфликтных ситуаций в Африке", - отмечается в сообщении на сайте МИД РФ.