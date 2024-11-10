Минобороны РФ заявило о нейтрализации за ночь 23 дронов ВСУ

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Российскими военными в ночь на воскресенье нейтрализовано 23 украинских беспилотника (БПЛА), сообщило Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожены 23 украинских БПЛА: 17 БПЛА - над территорией Брянской области, три - над территорией Ростовской области, два - над территорией Белгородской области и один над территорией Курской области", - говорится в сообщении министерства.

В Брянске в результате атаки беспилотника произошло возгорание нежилых строений. В Калужской области произошло возгорание на территории гаражного кооператива в г. Сосенский Козельского района.