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Минобороны РФ заявило о нейтрализации за ночь 23 дронов ВСУ

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Российскими военными в ночь на воскресенье нейтрализовано 23 украинских беспилотника (БПЛА), сообщило Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожены 23 украинских БПЛА: 17 БПЛА - над территорией Брянской области, три - над территорией Ростовской области, два - над территорией Белгородской области и один над территорией Курской области", - говорится в сообщении министерства.

В Брянске в результате атаки беспилотника произошло возгорание нежилых строений. В Калужской области произошло возгорание на территории гаражного кооператива в г. Сосенский Козельского района.

Хроника 24 февраля 2022 года – 10 ноября 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Брянская область Белгородская область Ростовская область Курская область
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