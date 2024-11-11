Здание промпредприятия повреждено обломками БПЛА в Воронеже

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о пяти украинских БПЛА, сбитых в небе над регионом.

"Всего нынешним утром в Воронежской области было сбито пять беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших нет. По уточненным данным, при падении обломков сбитого БПЛА незначительные повреждения получило здание промышленного предприятия в Воронеже. Возгорания не произошло", - написал глава региона в своем телеграм-канале в понедельник.

Еще несколько БПЛА, по его информации, были сбиты в районах области. Разрушений там не зафиксировано.