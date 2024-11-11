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Губернатор Запорожской области сообщил о ранении трех энергетиков при атаке БПЛА

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Трое сотрудников ГУП "Таврия-Энерго" пострадали в Запорожской области после сброса боеприпаса с беспилотника, сообщил в понедельник губернатор региона Евгений Балицкий.

"Пострадали три специалиста - с ранениями разной степени тяжести они доставлены в больницу, где им оказывается вся возможная помощь", - написал Балицкий в своем телеграм-канале.

Уточняется, что инцидент произошел в Васильевке, которая находится недалеко от линии боевого соприкосновения. Пострадавшие в момент атаки восстанавливали линию электропередачи.

Запорожская область
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