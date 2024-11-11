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Суд в Москве заочно арестовал судью МУС Бен Махфуда

Суд в Москве заочно арестовал судью МУС Бен Махфуда
Международный уголовный суд в Гааге
Фото: Alex Gottschalk/DeFodi Images via Getty Images

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы заочно арестовал туннисского судью Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Хайкеля Бен Махфуда, обвиняемого по уголовному делу о незаконном заключении под стражу, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"В отношении Бен Махфуда судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в суде.

Мера пресечения фигуранту избрана с момента его задержания на территории РФ либо экстрадиции в Россию.

Бен Махфуду заочно предъявлено обвинение в незаконном заключении под стражу (ч. 2 ст. 301 УК РФ). Он объявлен в международный розыск.

Как отмечается в СМИ, Бен Мафхуд был среди судей, выдавших летом 2024 года ордер на арест секретаря Совбеза Сергея Шойгу, занимавшего тогда пост министра обороны России, и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова в связи с украинским кризисом.

Бен Мафхуд – тунисский юрист, занимает должность судьи МУС с марта 2024 года.

МУС Хайкель Бен Махфуд РФ
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