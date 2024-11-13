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Суд в Москве заочно арестовал судью МУС Алапини-Гансу

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы заочно арестовал еще одного судью Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Рене Аделаиду Софи Алапини-Гансу, обвиняемую по уголовному делу о незаконном заключении под стражу, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"В отношении Рене Аделаиды Софи Алапини-Гансу судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Срок ареста будет исчисляется с момента экстрадиции ее на территорию Российской Федерации либо с момента ее задержания на территории РФ", - заявили в суде.

Алапини-Гансу заочно предъявлено обвинение в незаконном заключении под стражу (ч. 2 ст. 301 УК РФ). Она объявлена в международный розыск.

Как отмечается в СМИ, Алапини-Гансу была среди судей, выдавших летом 2024 года ордер на арест секретаря Совбеза Сергея Шойгу, занимавшего тогда пост министра обороны России, и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова в связи с украинским кризисом.

Ранее российский суд санкционировал арест еще нескольких судей МУС в рамках этого дела.

Алапини-Гансу - бенинский юрист, которая с марта 2018 года является судьей Международного уголовного суда.

МУС Москва Валерий Герасимов Сергей Шойгу Басманный суд
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