Борис Титов заявил о начале совместного российско-индийского производства игристого

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Владелец группы компаний "Абрау-Дюрсо" Борис Титов заявил о начале совместного производства игристого с индийским партнером.

"В ходе Индийского-Российского делового форума в городе Мумбаи Титов заявил, что Абрау, вместе с индийским партнёром Minchy's, начали производство игристого под брендом Tsar Collection", - сообщили в пресс-службе Титова.

По данным аппарата Титова, в контрактную партию войдут коктейли с двумя вкусами — "ламбруско" и "мускат".

Индийско-Российский бизнес-форум прошёл в Мумбаи при участии министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара и первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Дениса Мантурова.

"В рамках форума, помимо первых образцов слабоалкогольных напитков, российская компания "Абрау-Дюрсо" представила индийским коллегам джин Chameleon и другие напитки. Гости высоко оценили новинки от "Абрау-Дюрсо" и выразили поддержку развитию экспортного проекта, связанного с локализацией производства алкоголя в Индии", - отметили в пресс-службе.