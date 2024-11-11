Курский губернатор оценил затраты на восстановление в 700 млрд рублей

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Общие затраты на восстановление поврежденных объектов в Курской области после атак со стороны Украины превысят 700 млрд рублей, сообщил на оперативном совещании губернатор Алексей Смирнов.

"Затраты на восстановление в Курской области составят более 700 миллиардов рублей. Мы с первых дней работаем не только с населением, но и со всеми коммерческими структурами, знаем приблизительные ущербы по сельскому хозяйству, по промышленности. Также мы знаем, сколько пострадало наших социальных учреждений, дорог, объектов инженерной, коммунальной инфраструктуры, мостов", - сказал он.

Смирнов отметил, что в настоящее время все структурные подразделения, а также правительство области совместно со своими профильными министерствами и ведомствами работают над программой восстановления региона.

Ранее сообщалось, что на восстановление и компенсацию за утраченное жилье в приграничных районах Курской области при украинских атаках необходимо более 100 млрд рублей.