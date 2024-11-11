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Правительство и РЖД в декабре представят меры по увеличению вывоза контейнеров с Дальнего Востока

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству совместно с ОАО "Российские железные дороги" представить предложения по увеличению объемов ж/д перевозки контейнеров с Дальнего Востока в направлении Западно-Сибирской железной дороги и в центр РФ.

Соответствующий пункт содержится в перечне поручений по итогам презентации результатов развития Дальнего Востока и встречи с модераторами сессий Восточного экономического форума, которые прошли 4 сентября. Документ опубликован на сайте Кремля.

При подготовке поручений нужно будет предусмотреть в том числе дополнительное стимулирование использования полувагонов для такой перевозки.

Срок исполнения данного поручения – 15 декабря 2024 г.

По результатам работы контейнерной сессии ВЭФ одним из предложений ее участников была просьба рассмотреть вопрос закрепления за операторами полувагонов нормы по предоставлению их подвижного состава для загрузки контейнерами в попутном направлении.

Правительство РФ РЖД Дальний Восток
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