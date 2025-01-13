В России в 2024 году перевозки контейнеров по железной дороге выросли почти на 6%

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В России перевозки контейнеров железнодорожным транспортом выросли в 2024 году почти на 6% по сравнению с 2023 годом, сообщил замминистра транспорта Алексей Шило на оперативном совещании в Минтрансе.

"Достигнуты рекордные показатели по объему перевозок контейнеров, которые составили 7,9 млн ДФЭ (TEU) - это рост почти на 6% к 2023 году", - сказал он.

Перевозки контейнеров по сети ОАО "РЖД" во всех видах сообщения, включая экспорт, импорт и транзит, выросли в 2023 году на 14,1% по сравнению с 2022 годом, до 7, 4386 млн TEU.