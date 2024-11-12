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Глава ФСВТС рассказал о поставках российских вооружений и технологий Китаю

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Москва готова расширять военно-техническое сотрудничество с Пекином и исполняет свои обязательства в строгом соответствии с контрактами, заявил журналистам на выставке Airshow China руководитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"Россия традиционно поставляет в Китай современные виды вооружения, военной техники и технологий. Поставки осуществляются в строгом соответствии с контрактными обязательствами", - сказал он и добавил, что сотрудничество двух стран в сфере ВТС "является важной гарантией поддержания международного стратегического баланса в мире".

Шугаев напомнил, что первые поставки российских систем ПВО в Китай были осуществлены в 1993 году, в последующие годы были подписаны и реализованы еще несколько контрактов по этому направлению.

"Российская сторона всегда готова обсуждать различные формы сотрудничества, в том числе и по вопросам поставок конечной продукции, сервисного обслуживания ранее поставленной техники, модернизации средств ПВО, поставок запасных частей и комплектующих", - отметил он и назвал авиасалон Airshow China хорошей площадкой для продвижения российской авиационно-космической продукции на мировой рынок, демонстрации разработок, в частности, комплексов ПВО, которые могут вызвать интерес у китайских партнеров.

"В рамках двустороннего военно-технического сотрудничества активизировано российско-китайское взаимодействие по широкому кругу тем, связанных с высокотехнологичной продукцией военного назначения. За последние два десятилетия успешно реализованы проекты по поставке в Китай высокоэффективных систем противовоздушной обороны, сверхманевренных боевых самолетов, а также авиационных двигателей различного назначения", - заявили в пресс-службе ФСВТС.

"Российско-китайское ВТС имеет надежный механизм защиты интеллектуальной собственности. В его основе - межправительственное соглашение об охране интеллектуальной собственности в области военно-технического сотрудничества, подписанное в 2008 году, в рамках которого создана двусторонняя рабочая группа. Кроме того, положения, касающиеся защиты российской интеллектуальной собственности, отражаются в отдельных статьях контрактов", - заверили в ведомстве.

Официально сообщалось, что Россия, в частности, выполнила контракт на поставку Китаю систем ПВО дальнего действия С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). По официальной информации, Россия поставила Китаю партию многофункциональных истребителей поколения "4++" Су-35 ("Сухой", ОАК).

Дмитрий Шугаев Китай ОАК Алмаз-Антей ПВО ФСВТС
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