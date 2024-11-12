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Бортников провел заседание федерального оперштаба по борьбе с терроризмом в СКФО

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Директор ФСБ Александр Бортников провел заседание Федерального оперативного штаба (ФОШ), на котором обсуждались вопросы борьбы с терроризмом на Северном Кавказе, сообщил Национальный антитеррористический комитет.

В заседании приняли участие члены штаба, полпред президента в СКФО Юрий Чайка и руководители оперативных штабов регионов округа.

На заседании "выработаны меры по повышению эффективности взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов по борьбе с терроризмом на Северном Кавказе", отмечается в сообщении.

СКФО ФСБ Юрий Чайка Александр Бортников
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