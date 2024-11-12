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Наследников будут информировать о кредитах умершего до принятия наследства

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который позволяет наследникам при принятии решения о вступлении в наследство получить от нотариуса информацию не только об активах и имуществе умершего, но и о его долгах в банках и МФО.

Документ (N395002-8) был внесен в парламент группой депутатов в июле 2023 г.

Согласно действующему законодательству, после смерти наследодателя в состав его наследства входит не только принадлежавшее ему имущество, но и кредитные обязательства.

Наследники должны принять решение о вступлении в наследство в течение 6 месяцев после смерти наследодателя. Приняв наследство, они отвечают по долгам наследодателя солидарно, то есть совместно, каждый пропорционально его доле в наследстве. В действующем законодательстве не определен порядок информирования наследников о кредитных долгах наследодателя.

Авторы инициативы отмечают, что часто кредитные долги равны или превышают стоимость принятого в наследство имущества, и в таком случае процедура принятия наследства становится экономически нецелесообразной для наследников, поскольку они фактически унаследуют одни долги наследодателя.

Принятый депутатами закон обязывает нотариусов при оформлении наследства собирать информацию о долгах лица, передающего наследство.

Закон вступит в силу через год после официального опубликования.

Госдума
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