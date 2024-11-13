Детский омбудсмен анонсировала возвращение из Ирака и Сирии группы российских детей

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Аппарат уполномоченного по правам ребенка при президенте продолжает работу по возвращению детей из Ирака и Сирии в Россию, сообщила журналистам детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

"В ближайшие дни у нас готовится выезд очередной в Дамаск, оттуда уже на курдскую сторону, в лагеря беженцев. Есть сейчас договоренность по определенной группе детей, которую мы планируем вернуть на родину, все эти дети пройдут медицинское обследование и потом дальнейшую социальную реабилитацию на территории одного из пансионатов Москвы. Это будет в ближайшее время", - сказала она.

Выступая на Всероссийском форуме по профилактике социального сиротства "Жить и воспитываться в семье" в Новосибирске, Львова-Белова сообщила, что при содействии аппарата детского омбудсмена в Россию уже вернули 566 детей из Сирии, Ирака, Пакистана и Турции. Она также отметила, что международная деятельность института омбудсмена расширилась, он помогает детям в Африке, Южной Осетии, Абхазии.