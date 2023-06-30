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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

В Белоруссии на боевое дежурство заступил очередной дивизион ЗРС С-400

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В Белоруссии на боевое дежурство заступил очередной дивизион зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф", сообщили в министерстве обороны республики в пятницу.

"С сегодняшнего дня значительно повышена эффективность средств ПВО по защите воздушных рубежей Беларуси - на боевое дежурство заступил очередной дивизион С-400 "Триумф", - проинформировали в Минобороны.

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"Сегодня, несомненно, знаковый день не только для дивизиона, который сегодня заступает на боевое дежурство, но и для Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. На боевое дежурство заступило подразделение, на вооружении которого состоят современные, самые совершенные зенитные ракетные комплексы С-400", - отметил командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Белоруссии Андрея Лукьянович.

Личный состав прошел обучение, освоил современную технику, отработал навыки на полигоне Капустин Яр и готов к выполнению основной задачи, которая стоит перед войсками ПВО, отметил командующий ВВС и войсками ПВО.

По его словам, во время непростой, напряженной до предела военно-политической обстановки, которая складывается вокруг Белоруссии, "как никогда важно быть во всеоружии".

Искандер С-400 Белоруссия
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