GS Group начал выпуск упаковки для "Почты России"

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Холдинг GS Group локализовал производство картонной упаковки для отправлений "Почты России", сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.

"Первая партия картонных коробок, изготовленных в Гусеве на ООО "Первая картонажная фабрика" (входит в GS Group), уже поступила в почтовые отделения Калининградской области. Всего до конца года по заказу госкомпании будет изготовлено 21 тыс. 140 упаковок для посылок разных размеров", - говорится в пресс-релизе.

Сотрудничество "Почты России" и крупнейшего в регионе производителя картона началось на фоне логистических сложностей, а также с учетом курса на локализацию производства товаров внутри Калининградской области. Предприятие закроет потребности госкомпании в упаковке на территории анклава, заменив подрядчиков из других регионов РФ.

Кооперацию GS Group и почтового оператора поддерживают в министерстве экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области.

"За счет очевидной минимизации транспортной составляющей такое партнерство выгодно его участникам. К тому же позволяет продвигать бренд и поставщика – "Первой картонажной фабрики", и покупателя – социально значимой для каждого из нас "Почты России". Надеюсь, что подобную кооперацию, важную в условиях санкционных ограничений, будут развивать и другие калининградские предприятия и организации", - цитируется в сообщении глава ведомства Вероника Лесикова.

АО "Почта России" – федеральный почтовый и логистический оператор. Ежегодно принимает около 2,3 млрд бумажных отправлений и обрабатывает около 200 млн посылок.

GS Group – холдинг, занимающийся разработкой и производством микроэлектроники, созданием и управлением телевещательными проектами, программными продуктами, инвестированием в венчурные проекты, глубокой переработкой древесины, производством и управлением медиаконтентом, рекламной деятельностью и другими проектами. Основные производственные мощности компании находятся в Калининградской области.

ООО "Первая картонажная фабрика" – крупнейший производитель упаковочного материала в Калининградской области. Мощности предприятия позволяют выпускать до 80 млн метров упаковочного материала и до 30 млн литых изделий из бумажной массы в год.