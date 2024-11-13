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Авиация Северного флота отработала пуски управляемых ракет в Баренцевом море

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Истребители Су-33 Северного флота произвели пуски управляемых ракет в рамках летно-тактического учения над Баренцевым морем, сообщила пресс-служба флота в среду.

"В ходе летно-тактического учения экипажи палубных самолетов Су-33 совершили полеты с элементами воздушного боя, отработали перехват воздушных целей, а также выполнили пуски управляемых ракет класса "воздух-воздух"", - сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, в ходе учения истребители Су-33 захватили и уничтожили воздушную мишень ракетами класса "воздух-воздух". Летчики отработали элементы высшего пилотажа для выхода из-под удара условного противника в воздухе с учетом опыта применения авиации в специальной военной операции.

"Стрельба выполнялась на высоте свыше пяти тысяч метров по светящимся авиабомбам (САБ-250). Постановка мишеней производилась на морском полигоне "Тимур" истребителями Су-33", - сказали в пресс-службе.

По ее данным, военные также отработали стрельбу бортовой артиллерией из 30-миллиметровой авиационной пушки по воздушным мишеням.

"После успешного поражения воздушных мишеней истребители отработали некоторые элементы ведения воздушного боя и вернулись на аэродром постоянного базирования", - сообщили во флоте.

По официальной информации, одноместный палубный истребитель Су-33 предназначен для обороны кораблей ВМФ от средств воздушного нападения противника. Су-33 вместе с истребителями МиГ-29К/КУБ входят в состав авиакрыла тяжелого крейсера "Адмирал Кузнецов", который находится на ремонте.

Баренцево море Северный флот
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