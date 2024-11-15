Российский корабль в дальнем походе выполнил задачи у берегов Израиля и Йемена

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Сторожевой корабль (СКР) "Неустрашимый" в рамках дальнего похода посетил порты семи стран и выполнял задачи в разных частях Мирового океана, в том числе у берегов Израиля и Йемена, сообщила пресс-служба Балтийского флота в пятницу.

"В морском походе экипаж "Неустрашимого" решал задачи военно-морского присутствия России в дальней океанской зоне и демонстрации Андреевского флага в Мировом океане, в том числе у берегов Израиля и Йеменской Республики. Одной из задач, возложенной на экипаж, было обеспечение безопасности морского судоходства в пиратоопасных районах Мирового океана", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, завершив выполнение поставленных задач, "Неустрашимый" вернулся в пункт постоянного базирования - город Балтийск.

Российский корабль находился в походе более четырех месяцев, преодолев порядка 30 тысяч морских миль. За это время он совершил неофициальные визиты в порты Сирии, Кубы, Танзании, ЮАР, Намибии и Конго. "Впервые в истории корабль ВМФ России - СКР "Неустрашимый" Балтийского флота - зашел в порт Котону республики Бенин", - отмечается в сообщении.

За время похода экипаж корабля провел десятки учений и тренировок по противовоздушной и противолодочной обороне, обеспечению навигационной безопасности, организации связи и управления, сообщает пресс-служба.

"Во взаимодействии с экипажем корабля летчики занимались поиском субмарины условного противника. (...) Свою морскую выучку совершенствовали морские пехотинцы, находящиеся на борту корабля. В период похода они провели множество занятий по огневой подготовке с выполнением практических стрельб из различных видов стрелкового оружия по морским мишеням, отработали различные антитеррористические сценарии", - сказано в сообщении.

По официальной информации, СКР "Неустрашимый" - первый корабль проекта 11540. Он построен на АО "ПСЗ "Янтарь" в 1990 году. С 1991 года входит в состав Балтийского флота. В 2014 году "Неустрашимый" встал на плановый ремонт. В 2023 году корабль был передан ВМФ России после модернизации.