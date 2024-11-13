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Лавров возглавит российскую делегацию на саммите G20 в Бразилии

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на саммите "Группы двадцати" в Бразилии 18-19 ноября, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"18-19 ноября в Рио-де-Жанейро пройдет очередной саммит "Группы двадцати". По поручению президента Российской Федерации делегацию нашей страны на указанном мероприятии возглавит министр иностранных дел России Сергей Лавров", - сказала Захарова на брифинге в среду.

Она отметила, что саммит по инициативе президента Бразилии откроется запуском Глобального альянса по борьбе с голодом и бедностью, Россия намерена объявить на саммите о присоединении к альянсу.

18 ноября Лавров выступит на пленарных заседаниях встречи лидеров "Группы двадцати" по темам борьбы с неравенством, голодом и бедностью, а также реформе глобальных институтов.

"На полях саммитах намечается серия двусторонних переговоров и контактов главы российского внешнеполитического ведомства", - сообщила Захарова.

МИД РФ G20 Мария Захарова Сергей Лавров
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