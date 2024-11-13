Дума приняла закон о порядке выделения машино-мест из общедолевой собственности МКД

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект, определяющий порядок выделения доли для машино-места из общедолевой собственности многоквартирного дома (МКД), сообщили в Росреестре, который является разработчиком документа.

"Согласно действующему законодательству для выдела в натуре доли не требуется согласие участников долевой собственности, если предоставлено соглашение всех собственников или решение собрания. Однако на практике не все граждане смогли реализовать свое право на выдел из-за того, что практически невозможно найти других собственников для заключения соглашения или проведения общего собрания. В законопроекте прописан порядок выдела доли для образования машино-места, что расширит возможности граждан на реализацию этого права и упростит саму процедуру", - пояснил заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.

Также законопроект предусматривает процедуру согласования местоположения машино-места на плане этажа или части этажа с направлением извещения в адрес участников долевой собственности, чьи права могут быть затронуты при выделе доли. Проведение согласования местоположения машино-места обеспечивает кадастровый инженер.

Статс-секретарь - напомнил, что понятие машино-места было введено впервые с 1 января 2017 года. До этого в гражданском обороте участвовали доли в праве на здание, сооружение, помещение, предназначенные для размещения транспортных средств.